Rize, afet çadırı, helikopter ve 1060 araçla afetlere hazır - Son Dakika
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Rize, afet çadırı, helikopter ve 1060 araçla afetlere hazır

23.07.2022 09:57
Rize, afet çadırı, helikopter ve 1060 araçla afetlere hazır

TÜRKİYE'de en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize, olası afetlere hazır hale getirildi.

TÜRKİYE'de en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize, olası afetlere hazır hale getirildi. Dere yataklarına 35 taşkın erken uyarı sistemi kurulan kentte, Afet Koordinasyon çadırı, helikopter ve afetlere müdahale için 1060 araç envantere kaydedildi. Vali Kemal Çeber, "Rize, diğer illere göre çok daha yoğun ve sert yağış alıyor. Afetlere hazırlanıyoruz ama inşallah hiç olmaz. Yoğun yağış olursa en az hasarla atlatırız diye hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelan afetleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbirler alınıyor. Türkiye'de, yıllık metrekareye 2 bin 400 kilogramla en çok yağış alan, en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize'de, olası sel ve heyelanlara karşı hazırlıklar sürüyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) dere yataklarına taşkın erken uyarı sistemi kurduğu kentte, Afet Koordinasyon çadırı, helikopter ve müdahalede kullanılacak araçlar envantere kaydedildi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Rize için sel ve heyelan uyarısı yapınca kente helikopter getirilecek ve hazır bekletilecek. İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) göre yüzde 96'sı sel ve heyelanların neden olduğu afetlere hazırlıklı hale getirilen kentte aralıklarla Afete Hazırlık Koordinasyon toplantıları düzenleniyor.'KURUMLARIMIZ HAZIRLANIYOR'İldeki tüm kurumların olası afete hazırlandığını belirten Vali Kemal Çeber, "Yerel vatandaşlarımızın çürük ayı olarak nitelendirdiği aylara geldik. Temmuz, ağustos ani baskın ve sellere neden olan, en çok yağışları aldığımız aylar. Rize'de görev yaptığım son 3 yazdır aynı nedenlerle afetler yaşadık. İnşallah bu yıl yaşamayız diye dua ediyoruz ama bir taraftan da tedbirler almaya çalışıyoruz. Bütün kurumlarımız hazırlanıyor. Rize'de normalde diğer illere göre çok daha yoğun ve sert yağışlar oluyor. Coğrafyamız da sert ama bu bölgede alınan tedbirler, bizi çok daha fazla, büyük zararlardan koruyor. Dere ıslahları, tersip bentleri, vatandaşların duyarlılığı, kamu kurumlarının yaptığı çalışmalarla afetlere hazırlanıyoruz. Özel idarelerimiz bütün menfezleri tek tek gezecek, yeniden kontrol edecek. Vatandaşlarımız hep uyarılacak. Şimdi çay sezonu, çaylıklarda temizlik çalışması yapılıyor. Malzemeleri derelere atmamalarından sel yataklarının önüne zarar verecek işler yapılmamasına kadar tek tek tekrar uyarılacaklar. İnşallah hiç afet olmaz ama yoğun bir yağış olursa da en az hasarla atlatırız diye hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.'ÖZEL SEKTÖR DAHİL HER TÜRLÜ ARACI ENVANTERİMİZE GİRDİK'Yaşanılan her afetle durumu tecrübe ettikleri söyleyen Vali Çeber, şöyle konuştu:

"Geçen sene yaşadığımız afetten edindiğimiz tecrübeyle olası bir afette vatandaşlarımızın daha rahat, her türlü bilgiye ulaşma ve derdini anlatabilmeleri için tüm yetkililerin olacağı bir 'Afet Koordinasyon Çadırı' oluşturacağız. Afet riskini öğrendiğimizde, bölgemize çokça lazım olduğu için bir helikopter talep edeceğiz. Çünkü afet anından sonra, afete neden olan doğa olayı helikopterin gelmesini engelliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) bölgemizde 35 tanesi Rize'de olmak üzere erken uyarı sistemi kurdu. Artık vatandaşlarımızı derelerdeki su seviyesine göre sarı, kırmızı ve turuncu ihbarlarla uyarabilecek ve onlara zaman kazandırabilecek bir sistemimiz de var. Deneme çalışmaları yapıldı. Bu sene afete hazırlık için yeni bir çalışma daha yaptık. Özel sektör dahil afetlerde kullandığımız ve kullanabileceğimiz her türlü aracın envanterini yeniden gözden geçirdik ve bunları hem il hem AFAD Başkanlığı olarak envanterimize girdik. 1060 tane araç. Biz anlık olarak onların nerede olduğunu biliyoruz ve takip ediyoruz. Bunların hepsini planlıyoruz."


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Kaynak: DHA

Tragger, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize, afet çadırı, helikopter ve 1060 araçla afetlere hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize, afet çadırı, helikopter ve 1060 araçla afetlere hazır - Son Dakika
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