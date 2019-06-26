Son Dakika Haberleri: RİZE ALABORA OLAN KAYIKTAN DENİZE DÜŞEN 4 KİŞİ KURTARILDI
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RİZE ALABORA OLAN KAYIKTAN DENİZE DÜŞEN 4 KİŞİ KURTARILDI

1 saat önce

RİZE'de, dalgalı denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu.

RİZE'de, dalgalı denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Rize'de sabah saatlerinde denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Kıyıdan kayığın alabora olduğunu görenler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri denizde düşen 4 kişiyi balıkçılarında yardımıyla kurtardı. Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alabora olan ve batmak üzere olan kayık kıyıya çekildi.
RİZE ALABORA OLAN KAYIKTAN DENİZE DÜŞEN 4 KİŞİ KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
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