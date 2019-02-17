Rize Anahtarı Olmayan Köprüden Geçemiyor

Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyü Çumra mezrası sakinleri, İkizdere Deresi üzerine yaptırdıkları çelik halatla asma yaya köprüsünden çobanların geçirdiği sürülerin tarım ürünlerine zarar verdiğini görünce, ilginç bir tedbir aldı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyü Çumra mezrası sakinleri, İkizdere Deresi üzerine yaptırdıkları çelik halatla asma yaya köprüsünden çobanların geçirdiği sürülerin tarım ürünlerine zarar verdiğini görünce, ilginç bir tedbir aldı. Köprü üzerine kilitli bir kapı yaptıran köylüler, anahtarı 6 ev sahibine dağıttı. Köylüler, dağıtılan anahtarla kapıyı açarak köprüden geçip mezraya gidip, geliyor. İkizdere ilçesi Şimşirli köyü Çumra mezrasında evleri bulunan 6 aile, İkizdere deresi üzerine yaptırdıkları 21 metre uzunluğundaki çelik halatla asma yaya köprü ile ulaşımlarını sağlamaya başladı. Yaz aylarında kaldıkları evlerin yakınında tarım ürünleri yetiştiren aileler, yaylalara gidiş ve dönüşlerde çobanların köprüden geçirdiği sürülerin ürünlere zarar verdiğini görünce, ilginç bir tedbir aldı. Köprü üzerine kilitli bir kapı yaptıran köylüler, anahtarı 6 ev sahibine dağıttı. Köylüler, dağıtılan anahtarla kapıyı açarak köprüden geçip 600 metre mesafedeki mezraya gidip, geliyor. Mezradaki evlere ziyarete gelenler ise telefonla ev sahiplerine ulaşıyor, onlarda köprüye inerek kapıyı açıyor, misafirlerini içeri alıyor. Çok uzak bir patika yol dışında başka girişi olmayan mezradaki kapılı köprü görenlerin de ilgisini çekiyor.



'KİLİTLİ KAPI SORUNLARI ÇÖZDÜ'



Çumra mezrasında evi bulunan Abdurrezzak Uzun, doğup büyüdükleri mezralarında yaz aylarında kaldıklarını belirterek Eskiden evlerimize gidebilmek için ormanlık alandan bulunan patika bir yoldan geçiyorduk. Zamanla o yol kullanan olmadıkça otlarla kaplandı. Heyelan ve yaban hayvanlarının tehlikesi var. Bizde mezra alanında bulunan 6 hane ile toplanıp kendimize daha güvenli geçiş için bu köprüyü yaptık. Mezra alanını site gibi düşünün, bu köprüde bulunan kapı ise sitenin dış kapısı. Yaşam alanımızı yabancılardan ve çobanların sürülerinden korumak için demir kapı yaptırıp, kilit taktık. Yazın buralar şenlik oluyor ama kışın kimse yok. Evlerimizin yanlarında tarım ürünleri yetiştiriyoruz. Yaylalara gidiş ve dönüşlerde çobanların köprüden geçirdiği sürüler tarım ürünlerimize zarar veriyorlardı. Bu kilitli demir kapı bütün sorunlarımızı giderdi dedi.



Mezrada bulunan evlerine gelen misafirlerin telefonla ya da bağırarak geldiklerini duyurduğunu söyleyen Uzun, 'Ansızın evimize misafirliğe gelen kişiler genellikle telefonla arayarak ya da bağırarak geldiklerini duyuruyorlar. Evlerde müsait olan kişi de gelip kapıyı açıyor. Karadeniz'in coğrafyasında zaten insanlar bağırarak iletişim kurarlar. Bize normal geliyor bunlar ama yabancı biri gelince şaşırıyorlarö dedi.

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