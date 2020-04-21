Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valilikleri çay hasadıyla ilgili ortak kararlar aldı

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon valilikleri yaklaşan çay hasadı öncesinde aldıkları kararlarla ilgili ortak bir açıklama yaptı.



Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valileri geçtiğimiz gün Rize'de toplanarak, çay hasadıyla ilgili fikir alışverişlerinde bulunmuştu. Valilerin toplantısının ardından bugün 4 il valisinin imzasıyla yapılan açıklamada, çay sektörünün tüm taraflarıyla görüşüldüğü ve gerekli bilgi paylaşımlarının ilgili bakanlıklara yapıldığı ifade edildi.



Corona virüs pandemisi ile mücadele çerçevesinde, ülke genelinde ve bölge illerinin özelinde tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirten açıklamada "İlimizi de içine alan bölgemizde yaklaşan çay hasadı sezonunda özel önlemler alma gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda alınması gereken tedbirler konusunda yerelde sektörün tüm taraflarıyla (Pandemi Kurulları, ÇAYKUR, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları, ilgili Kamu Kurumları, Muhtar Dernekleri, STK'lar, Müstahsiller vb.) görüşülmüş, Bakanlıklarımızla gerekli bilgi paylaşımları yapılmıştır. İlgili Bakanlıklarımız ve kurullar nezdinde de bölgeden alınan bilgiler ve Bakanlıklarımızda mevcut diğer verilerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölgemizde gerekli koruma tedbirlerini aksatmadan, ekonomimiz için çok önemli olan çay hasadının tamamlanması için ortak kararlar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.



Yapılan ortak açıklamada çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:



"Temel mücadele unsurunun izolasyon ve vatandaşların bulunduğu yerde kalması gerçeğinden hareketle, salgının illerden diğer illere bulaş riskinin olması, 31 il için giriş/çıkış seyahat yasağının devam etmesi nedenleriyle ve şimdilik çayın ilk hasat dönemi olan mayıs ayı hasadı ile sınırlı olmak kaydıyla çay hasadı yapılacak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun illeri dışındaki müstahsillerin, bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceğinden, çay hasadıyla ilgili tüm faaliyetlerin bu iller içerisinde mevcut ve illerin temin edeceği i şgücü ile planlanmasına; illere gelemeyecek müstahsillerin çay hasadını illerde irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla yaptırmalarına; buna imkanı olmayan müstahsiller için sektörün paydaşlarıyla oluşturulacak vefa sosyal destek organizasyon kurullarıyla alternatif çözümler üretilip çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına karar verilmiştir." - RİZE