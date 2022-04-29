Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak

29.04.2022 10:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 14 Mayıs'ta açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 14 Mayıs'ta açılacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı için 100 milyon ton dolgu alanı Aralık 2021'de bitirildi.

Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ile 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşuyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nın, yöresel mimariyi yansıtan en önemli görselleri olan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanı içerisinde Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları ise açılışa yetiştirilecek.

Havalimanında, 31 bin 847 metrekaresi terminal ve VIP terminal binası olmak üzere mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. İnşaatı tamamlanan binalarda, teknik ve iç donanım çalışmaları devam ediyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nda, uluslararası izinlerin alınması ve cihazların kurulumunun ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçak, 14 Nisan'da ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında son aşamaya gelinen havalimanının, 14 Mayıs'ta düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Rize-Artvin Havalimanı'na seferlerin 14 Mayıs itibarıyla başlayacağını duyurmasıyla biletler satışa çıkarıldı.

THY Rize'ye ilk uçuşu, A330-300 tipi geniş gövdeli Airbus tipi uçakla yapmayı planlıyor.

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açılacak - Son Dakika


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