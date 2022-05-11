Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.