Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi

11.05.2022 01:05
Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.


YORUMLAR
500
Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı! Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı! Ysk Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı: Seçimlere Girme Yeterliliğine Sahip Siyasi Parti Sayısı 24'ten 27'ye Çıktı Ysk Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı: Seçimlere Girme Yeterliliğine Sahip Siyasi Parti Sayısı 24'ten 27'ye Çıktı

Rize Artvin Havalimanı, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 01:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement