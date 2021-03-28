Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor

28.03.2021 11:00

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor Rizeliler Havalimanı inşaatının bitmesini dört gözle bekliyor Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde inşaat hız kesmeden devam ediyor.

Rize- Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Rizeliler Havalimanı inşaatının bitmesini dört gözle bekliyor

RİZE - Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde inşaat hız kesmeden devam ediyor.

85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı. Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

İlk uçağın inmesini dört gözle bekleyen Rizeliler Rize-Artvin Havalimanı'nın Doğu Karadeniz'in yayla turizmine çok katkı sağlayacağını düşündüğü gibi bölge ekonomisi içinde değerli olduğunu dile getiriyor.

Rize'de yaşayan Osman Yetimoğlu isimli vatandaş Rize-Artvin Havalimanı'nın turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi'ne faydalı olacağını dile getirerek "Rize-Artvin Havalimanı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çok şey katar. Turist yoğunluğu olur. Turist sayısını 5 katına çıkartır. Turizme çok katkısı olur ama inşallah Rizemiz bozulmaz. Gelecek turistlerin Rizemizin güzelliğini bozmayacak tarzda turistler olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Havalimanı Rize'ye çok şey katacak"

Rize'de esnaflık yapan Haydar Kiraz ise "Rize-Artvin Havalimanı Rize'ye çok şey katar. Bütün her şey daha da gelişir. Ekonomik açıdan Rize gelişir. Rize ile Artvin'i birbirine bağlar. Bizim için çok gerekliydi. Doktorların hastaneye gelmemesinin sebeplerinden biri de havalimanı olmayışıydı" şeklinde konuştu.

Turizm açısından Rize'nin daha çok gelişeceğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmaz ise "Havalimanının Rize'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle turizm açısından Rize'ye bir canlılık katacağını düşünüyorum. Yaylalarımız var, gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. O nedenle Rize'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Daha önce olsaydı daha iyi olurdu ama buna da şükür" dedi.

"Oxford'dan diploman olacağına Rize'den nüfus kağıdın olsun"

Havalimanının Rize için bir gereklilik olduğunu ve açılması için 4 gözle beklediklerini dile getiren Resul İnan isimli vatandaş "Rize'de havalimanı projesi bizim için gurur kaynağı. Olması gerekiyordu, neden olmasın. Rize deyince bir duracaksın. Oxford'dan diploman olacağına Rize'den nüfus kağıdın olsun" şeklinde konuştu.

Temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve inşaatının yüzde 80'e yakını tamamlanan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk uçağın yıl sonunda inmesi planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, Rize Artvin Havalimanı, Artvin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş         
11:48
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 12:44:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei