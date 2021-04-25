Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor

25.04.2021 09:33
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesi hakkında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, havalimanının 29 Ekim 2021 yılında açılışın yapılabilmesi için inşaatın hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize- Artvin Havalimanı projesi hakkında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, havalimanının 29 Ekim 2021 yılında açılışın yapılabilmesi için inşaatın hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı. Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

"Apronun betonlanması ve pistin asfaltlanması gibi çalışmalar başlıyor"

İlk uçağın 29 Ekim 2021 yılında inmesi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü dile getiren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı "Rize-Artvin Havalimanımız da bu yılın sonunda ilk uçağımızın inmesini bekliyoruz. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Rize'de yatırımların duraksamaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye'nin de mega projelerinden bir tanesi Rize-Artvin Havalimanı projesi. Yatırım maliyeti de yüksek olmasına rağmen hiçbir şekilde yavaşlamadı, durmadı. Biz hızlı bir şekilde sürecin tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

Açılış tarihinin 29 Ekim olabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Milletvekili Avcı "Şimdi apronun betonlanması ve pistin asfaltlanması gibi çalışmalar başlıyor. Dolgu ile ilgili de çok az bir yer kamıştı zaten. Onunla ilgili çalışmayı da yakın zamanda bitirecekler inşallah. Biz açılış tarihinin 29 Ekim olmasını ümit ediyoruz. O güne yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişirse 29 Ekim tarihine, yetişmezse yıl sonuna bitmiş olacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımlarla ilgili her toplantıda özellikle Rize-Artvin Havalimanı projesini sorduğunu ve yakından takip ettiğini dile getiren Avcı "Cumhurbaşkanımızın en son Rize ziyaretinde havalimanı şantiyesinde bir toplantı olmuştu. O toplantıda da Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de bitmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisinin de özel takip ettiği bir proje. Cumhurbaşkanımız ile yatırımları konuştuğumuz her toplantıda da bize sorduğu, takip ettiği projelerden bir tanesi. Dolayısıyla inşallah bir aksama olmadan Rize-Artvin Havalimanımızın projesini tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Turizmciler de 4 gözle bekliyor

Rize'de turizmcilik sektörü ile uğraşan Sedat Şimşek, Rize-Artvin Havalimanı'nın bitmesini 4 gözle beklediklerini dile getirerek "Rize-Artvin Havaalanının yöremize çok büyük bir katkısı olacak. Buna gerçekten inanıyoruz çünkü yöremiz her geçen gün turizm, doğa ve yeşillik alanından gerçekten büyük bir kapasiteye sahip ve bu hızla artacaktır. Havaalanını dört gözle bekliyoruz. Umarız en kısa zamanda biter. Bizzat kendi adıma projenin sona erip hizmete girmesini çok istiyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor

Rize Artvin Havalimanı, 29 Ekim, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika

14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı "Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu         
10:15
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı         
09:41
"Soykırım" yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
09:22
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 10:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize-Artvin Havalimanı'na 29 Ekim'de ilk uçağın inmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei