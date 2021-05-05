Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika

Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

05.05.2021 19:37
Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı, System.String[]

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığını belirtti.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çeber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi ve ilgililerle Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şantiye sahasını gezerek çalışmaları yerinde kontrol eden Çeber, havalimanı inşaatında son sürece gelindiğini söyledi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Çeber, "Yıl sonunda hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız. Bugün itibarıyla altyapının yüzde 90'ından fazlasını bitirdik. Yani 100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üst yapıda yüzde 27'lere geldik. Artık binaların siluetleri görünüyor. Teknik detayları incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Türkiye ve bölge için çok önemli bir yatırımın gerçekleştirildiğini aktaran Çeber, havalimanının kentte ticaretin, turizmin, ekonominin ve sosyal hayatın gelişmesine büyük katkı sunacağını vurguladı.

Havalimanına entegre yaptıkları yatırımlarla 2023-2071 hedeflerine en fazla katkı veren illerden biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Çeber, şöyle devam etti:

"Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanan havalimanı tamamlandığında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Terminal binası dışarıdan bakıldığında Karadeniz ve Rize mimarisini en güzel şekilde yansıtan ahşap ve taş karışımı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Havalimanı kulesi çay bardağı şeklinde olan havalimanında bir de müze yer alacak."

Rize Artvin Havalimanı, Türkiye, İnşaat, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika


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