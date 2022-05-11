RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ - Son Dakika
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RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ

11.05.2022 16:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak, Türkiye'nin denize dolgu 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'na test uçağının ilk inişi, başarıyla gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak, Türkiye'nin denize dolgu 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'na test uçağının ilk inişi, başarıyla gerçekleştirildi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi.

Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için başlatılan test uçuşları sürüyor. Uçağı pistin merkez hattına yönlendiren ILS cihazlarının kontrolleri için gelen test uçağıyla ilk iniş, başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ

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14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor 14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ - Son Dakika
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