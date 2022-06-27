Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi

27.06.2022 16:27
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışına ilk tarifeli uçuş yapıldı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşunun Mekke'ye yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetinin iki yıl sonra gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 139 kişilik ilk hac kafilesinin kutsal topraklara yolcu edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mekke, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi gerçekleştirildi - Son Dakika
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