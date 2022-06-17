Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda, 48 bin yolcu kullandı

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin 103 yolcu kullandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan ve 14 Mayıs'ta hizmete açılan havalimanında bu sürede 372 uçak, iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Artvin'e gitmek için Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan Serdar Yılmaz, "Önceden araba ile geliyorduk ya da Trabzon Havalimanı'na iniyorduk. Batum'a inmek zorunda kalıyorduk. Buraya ilk kez indik hatta denemek amacıyla geldik, diyebiliriz. Buradan Artvin'e gideceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.