Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

12.04.2022 22:55

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize- Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak, havalimanı önümüzdeki günlerde test uçuşları için hazır hale geldi.

Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi. Önümüzdeki günlerde ilk test uçuşları gerçekleşecek olan Rize-Artvin Havalimanın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirileceği öğrenildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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