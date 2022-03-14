Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı

14.03.2022 18:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı.

Pazar Kaymakamlığınca "10 Mart Pazar'ın Kurtuluşu" için özel olarak hazırlanan sanal uçuş animasyon videosunda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.

Kaptan pilot anonsta, "Uçağımız birazdan Rize'ye gitmek üzere havalanacaktır. Yolculuğumuzu saat 14.30'da Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derecedeki sıcaklıktaki yağmurlu deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz. Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı'nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık, diye üzülmeyin, zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Deneme uçuşlarının nisanda başlaması planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'nın animasyon filmi hazırlandı - Son Dakika


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