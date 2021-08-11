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Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı - Son Dakika

Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı

11.08.2021 10:52

Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı: "Dolgu çalışmalarının yüzde 96'sı, alt yapı çalışmalarının yüzde 92'si tamamlandı" "Yılsonuna doğru havalimanı bütün haliyle faaliyete geçmeye hazır...

Rize- Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı:

"Dolgu çalışmalarının yüzde 96'sı, alt yapı çalışmalarının yüzde 92'si tamamlandı"

"Yılsonuna doğru havalimanı bütün haliyle faaliyete geçmeye hazır olacak"

RİZE - Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 96'sı, alt yapı çalışmalarının ise yüzde 92'si tamamlanırken, havalimanında yer alacak yapılar kendisini göstermeye başladı.

Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra deniz dolgusuna yapılan 2. havalimanı olma özelliği taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği projede 96 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.

Yapılacak olan 100 milyon tonluk dolgunun 96 milyon ile yüzde 96'sının tamamlandığını dile getiren AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı "Havalimanı Rize'nin en önemli hayal projelerinden bir tanesiydi. Allah'a şükürler olsun artık sona yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün itibariyle aldığımız veriler kapsamında şunu ifade edebiliriz yaklaşık 100 milyon tonluk bir dolgu inşaatından bahsediyoruz. Şuanda 96 milyon tonu gerçekleşmiş durumda. Bu da dolgunun yüzde 96'sının bitmiş olduğunu bize gösteriyor. Bütün altyapı inşaatını ele aldığımız zamanda yüzde 92 seviyesindeyiz. Bunun içerisinde apronun betonlanması, aynı şekilde pistin asfaltlanması gibi süreçlerde dahil olmak üzere tüm altyapı inşaatının yüzde 92'sini geride bırakmış bulunmaktayız. İnşallah 29 Ekim'den önce altyapı inşaatını tamamlamış bulunacağız. Diğer taraftan bir kavşak bağlantısı yapıyoruz. O da bizim için son derece önemli. Karayollarımız orada bir çalışma yürütüyor. Kavşak bağlantısını da inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Yarıdan fazlası artık tamamlanmış durumda" dedi.

"29 Ekim'den önce pisti ve altyapıyı tamamlamış olacağız"

Terminal binası çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini kaydeden Avcı havalimanının yıl sonunda faaliyete geçirileceğinin altını çizdi. Avcı "Terminal binası içinde çalışmalar hızı bir şekilde devam ediyor. Yüzde 37 seviyesindeyiz ama çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayacağız. 29 Ekim'den önce pisti ve altyapıyı tamamlamış olacağız. Yılsonuna doğru da havalimanı bütün haliyle faaliyete geçmeye hazır olmuş olacak. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hakikaten bundan 15-20 yıl önce bu meseleleri konuştuğumuzda Rizeliler için hayal niteliğinde projelerdi bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bu projelerin tamamını hayata geçirdik. İnşallah yılsonu itibariyle vatandaşlarımız Rize-Artvin havalimanını kullanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kule çay bardağı, havalimanı nizamiye girişi çay yaprağı şeklinde olacak

Havalimanında yer alacak yapıların özel olarak tamamlandığını, Rize'nin motiflerinin havalimanının içerisinde yer alması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Avcı "Özel olarak tasarladık. İşin bir hikayesi var. Özellikle Rize'ye mahsus çizgiler barındırmasını istiyoruz. Yani çay yaprağı motifinden Rize mimarisine kadar bütün Rize motifleri ve sembolleri havalimanımıza işlenmiş durumda. Ona da özellikle gayret gösterdik. Gelen misafirlerimizde Rize'nin sıcaklığını havalimanına iner inmez hissetsin diye böyle düşündük. Bunu da mimariye yansıtmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı

Rize Artvin Havalimanı, 29 Ekim, Artvin, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklinde inşa edilen uçuş kulesi şekillenme başladı - Son Dakika Ekonomi


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