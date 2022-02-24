Rize-Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatında sona yaklaşıldı

24.02.2022 11:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatının yüzde 87'si tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize- Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatının yüzde 87'si tamamlandı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olacak.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı için 100 milyon ton dolgu alanı Aralık 2021'de bitirildi.

Havalimanının, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apron imalatları da tamamlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın, yöresel mimariyi yansıtan en önemli görselleri olan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı da sona erdi. Havalimanı içerisinde Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları ise devam ediyor.

Şerit saha düzeltmeleri süren havalimanında, ulaşımı sağlayacak çevre yolu imalatının yüzde 85'i, tel örgü imalatının yüzde 90'ı, genel elektrik işlerinin ise yüzde 75'i tamamlandı.

Havalimanı için uluslararası izinler büyük oranda alınırken, seyrüfer (VOR) istasyonu alt temel kurulumu ile VOR istasyonu yakınında olacak NDB (yön istasyonu) için gerekli altyapı çalışmasına başlandı.

Ayrıca havalimanı içerisinde kurulacak meteoroloji birimi ile deniz dalga seviyesi, pist sıcaklığı, rüzgar hızı ve hava durumu sürekli takip edilerek raporlanacak istasyon kurulumu için gerekli çalışmalara önümüzdeki günlerde geçilecek.

Öte yandan, bulut tavanının alçak, görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın piste güvenli yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağlayan ILS sistemi için firma yetkilileri havalimanına geldi, aplikasyon yapıldı. ILS verileri ana yüklenici firmaya gönderildikten sonra gerekli simülasyon çalışması tamamlanarak sistem kurulacak.

Pist, taksi yolları ve apronun aplikasyon çalışması ise tamamlandı. Kurtarma ve yangın istasyonu bitirilen havalimanında binaların ince temizliğinin ardından geçici kabul sürecine geçilecek.

Rize-Artvin Havalimanı terminal binasında çalışmalar yüzde 80, bütün bina imalatları baz alındığında ise üst yapı imalatının yüzde 87'si bitti.

Peyzaj çalışmaları devam eden, ağaçlandırma çalışmalarına başlanan havalimanında, 10 dönümlük alanda bölgenin önemli geçim kaynağı olan çay bahçesi oluşturulması planlanıyor. Bölgeye gelecek misafirler, yöresel mimari ve görsellerin yanında çay bahçesiyle karşılanacak.

Basınçlı gaz (CNG) sahasının betonarme işlemi yapılan havalimanında, ihaleyi alan firma kuruluma başlayacak.

Havalimanında deneme uçuşlarının da nisanda başlaması planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatında sona yaklaşıldı
Rize-Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatında sona yaklaşıldı
Rize-Artvin Havalimanı'nın üst yapı inşaatında sona yaklaşıldı

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Rize Artvin Havalimanı, Türkiye, Artvin, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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