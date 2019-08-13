RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN YAPIMI DEVAM EDİYOR-2

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde...

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı. Gelecek ay havalimanı üst yapı inşaatı ihaleye çıkarılacak.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 40'ı tamamlanan projede; tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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