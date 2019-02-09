Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı
24 dakika önce
Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yaklaşık yüzde 22'si tamamlandı.
Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yaklaşık yüzde 22'si tamamlandı. 29 Ekim
2020'de açılması planlanan tesis, Türkiye
'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:01
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