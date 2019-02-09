Son Dakika Haberleri: Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

24 dakika önce

Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yaklaşık yüzde 22'si tamamlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı, System.String[]
Rize-Artvin Havalimanı inşaatının yaklaşık yüzde 22'si tamamlandı. 29 Ekim 2020'de açılması planlanan tesis, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:01 

Türkiye, 29 Ekim, Rize Artvin Havalimanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İsimlerden Gurbetçilere Çağrı Türkiye'ye Yatırım Yapın CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz

Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 10:25:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]