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Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor - Son Dakika

Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor

22.12.2021 12:11
Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor

Rize, Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor.

Rize, Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar sebebiyle merkezde 4, Çamlıhemşin'de 24, Ardeşen'de 11 ve Fındıklı'da 1 olmak üzere 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 25 iş makinesi ve 30 personelle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Artvin

Artvin'de de dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle merkezde 10, Ardanuç'ta 33, Arhavi'de 7, Murgul'da 11, Yusufeli'de 13 ve Şavşat'ta 51 olmak üzere toplam 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Şavşat- Ardahan kara yolu Sahara geçidi ise yoğun kar ve tipi sebebiyle tedbir amaçlı tır trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye ulaştı.

Giresun

Giresun'un yüksek rakımlı köyleri ile iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin tamamında kar etkili oldu.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti.

Geçitte kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Piraziz ilçesine bağlı köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor
Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor
Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor
Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor
Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor

Giresun, Tragger, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize, Artvin ve Giresun'da kar etkili oluyor - Son Dakika
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