Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını - Son Dakika

Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını

6 saat önce

Rize'de bulunan Ayane Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını, System.String[]

Rize'de bulunan Ayane Dağı'nda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

Kırklartepe Mahallesi'nde bulunan Ayane Dağı'nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.

(İHA)

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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