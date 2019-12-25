Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını - Son Dakika

RİZE (İHA) – Rize'de bulunan Ayane Dağı'nda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale ediyor.



Kırklartepe Mahallesi'nde bulunan Ayane Dağı'nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor. - RİZE