Rize ayder beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü

Ayder beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan, doğal güzelliği ve kaplıcalarıyla ünlü Ayder Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü. Hafta sonu tatili için yaylaya gelenler, çocuklarıyla birlikte kartopu oynadı, karın keyfini sürdü.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili sağanak, yüksek kesimlerde kendini kar yağışına bıraktı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, tatil için çıktıkları yaylada karın keyfini sürdü. Yaylaya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

'AYDER 4 MEVSİM GÜZEL'

Yaylada turistik işletmesi bulunan Ayşe Şahin, Ayder'in 4 mevsim güzel olduğunu belirterek, Kar yağışı dün gece başladı, sabah 10'a kadar sürekli yağdı. Şu an kar yağışı yok. Ayder'de güzel kartpostallık görüntüler var. Ayder, zaten 4 mevsim güzel bir yer, ancak kar olunca başka güzelö dedi.

'AYDER'İN TADINA DOYUM OLMAZ'

Yayla sakini Sevim Yılmaz, 2 gün yağmur vardı, dün akşam üzeri kar yağışı başladı. Gece boyu devam etti. Her yer bembeyaz oldu, çok güzel bir manzara oluştu. Artık Ayder'in tadına doyum olmaz, herkesin bu güzellikleri görmesini bekliyoruz. Yazın yaylamız bir başka cennet, kışın da bambaşka. Bu manzara Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Herkesi buraya davet ediyoruzö diye konuştu.