Son Dakika Haberleri: Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi
Son Dakika Güncel Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi - Son Dakika

Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

6 saat önce

Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfiRize'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü.

Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü. Yaylada, otomobil şambrelleri ile kayak sezonu da açıldı.

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü. Yaylada kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonuda açıldı. Doğal parkurda şambrellerle rampa aşağıya kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Kayak sırasında kimi düşüyor, kimi ise takla atıyor.

Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası dedi. Otomobil şambrelleri ile kayak yapan Enes Kutlu da Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım diye konuştu.

Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar
Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]