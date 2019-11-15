Rize aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası annesi atmamıştır, kendi düşmüştür

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Annesi atmamıştır, kendi düşmüştür

Rize'de, 2 çocuğunu 4 yıl arayla yüksekten düşmesi sonucu kaybeden baba Medet Havuz konuştu. Eşiyle ilgili ihmal suçlamaları kabul etmeyen Havuz, Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğun son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür dedi.

Olay, salı günü Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kızın düştüğü sırada evde bulunan anne Emine Havuz, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'KENDİMDEM ŞÜPHE EDERİM, EŞİMDEN ETMEM'

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Medet Havuz, DHA'ya konuştu. Eşinin kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Havuz, Eşim kızımla çok yakından ilgileniyordu. Her şeyine koşuyordu. Ben ona bir bağırsam eşim hemen beni azarlardı. Eşimden asla küçük bir şüphem bile yok. Kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem. Çocuğu ile çok ilgilidir. Sever, parka götürür, oynar. Benim eşim çocuğu için canını verir. Ben kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem dedi.

Oğlunun daha önce yüksekten düşmesi nedeniyle balkon kapılarını sürekli kilitli ve kapalı tuttuğunu anlatan Havuz, İlk çocuğun düştüğü gün de ben işteydim. Bu olaydan sonra ben balkonları sürekli kapalı tutarım. Bu olayda da kesinlikle balkondan düşme ihtimali yok, pencereden düştü. Balkon kapısını o sabah ben kendim kapattım. Çocuğumun acısı olduğundan dolayı, her sabah kalkıyorum balkon kapısını kontrol ediyorum. Polisler geldi,gösterdim. Balkon kilitli. İlk çocuk düştükten sonra alt katlara taşınmak için imkanım olmadı. Bir sene ev aradım imkanım olmadığından dolayı taşınamadık?? diye konuştu.

'ÇOCUĞUM ÇOK HAREKETLİYDİ, YERİNDE DURAMIYORDU'

Eşinin psikolojik ilaçlar kullandığını ifade eden Medet Havuz, Eşim o gün evde yalnızdı. Bana 'camı ve halıları sildim. Sonra çocuğu bulamadım. Sonrasını da hatırlamıyorum' dedi. Eşim acısından ne yaptığını bilmiyor. Psikolojik ilaçlar kullanıyor ama herkes artık psikolojik ilaç kullanıyor. Eşim bu ilaçları evlendiğinden beri kullanıyor. Bunlar sinir krizi ilaçları. Eşimin acısı çok büyük. Ne derseniz ağlıyor. İçi kan ağlıyor. Onun da benim de içim yandı. Kesinlikle annenin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuklarına karşı benden daha duyarlı. Bu konuda en ufak bir tereddütüm yok. Son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Çocuğum kendi düşmüştür ifadelerini kullandı.