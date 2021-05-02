Yayla göçü başladı, kara yolu sürülere kaldı - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde çobanlar, sürüleri ile birlikte yaylalara göç ediyor. Pandemi dolayısıyla uygulanan tam kapanmada araç yoğunluğunun olmadığı kara yollarında çoban ve sürüleri rahatça ilerliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharla çobanlar, sürüleri ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Rize'de, Küçükçayır köyünden 400 küçükbaş hayvanı ile birlikte yola çıkan çobanlar, 6 günde yaklaşık 140 kilometre yol kat etti. Pandemi dolayısıyla tam kapanma da araç yoğunluğunun olmadığı kara yolları da çoban ve sürülerine kaldı. Kara yoluna çıkan sürü, çobanların yönlendirmesi ile yol aldı. 5 gün daha sürecek yolculukla İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'na ulaşacak çoban ve sürüleri yaz boyunca burada kalacak.

'KAPANMA İŞİMİZE YARADI, YOLLAR BOŞ'Çoban İsmail Turpçi bir haftadır yollarda olduklarını belirterek "Ormanlardan geçtik dağları açtık yollardan ilerledik. Ovit yaylasına çıkmaya çalışıyoruz. Karantinadan dolayı yolların boş olması bizim için de avantaj. Yollarda araba olmayınca hayvanları da anayoldan götürerek daha hızlı bir şekilde yol alıyoruz" dedi.Çoban Ali Turpçi ise "Kısıtlama olduğu için yollarda araç yok, bizler de hayvanlarımızla çok rahat ilerliyoruz. Artık her yer yeşerdi hayvanlar başkaların arazisine girmesin, diye çok dikkatli davranıyoruz. Gelen bu kapanma kararı da bizim işimize yaradı. Ovit yaylasına da çıkıyoruz beş altı ay orada kalacağız sonra tekrar geri dönüş yolculuğu başlayacak." diye konuştu.

Çoban Hüseyin Güneş de "Zevki olmasa bu iş yapılmaz. Bu işin çilesi kar, zevki ise bahardır. Doğa ile buluşuyorsun yeşilin keyfini çıkartıyorsun. Bahar geldi göç zamanı başladı. 6 gündür yoldayız. Şu ana kadar 140 kilometre geldik önümüzde de daha zorlu 30 kilometre var" dedi.