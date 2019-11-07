Son Dakika Haberleri: Rize Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Son Dakika Güncel Rize Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Rize Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

7 saat önce

Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Rize Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki, System.String[]

Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Peçe, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu bazı baroların TBB'de olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik girişimleri olduğunu belirtti.

Bu tür girişimlerin yarardan çok zarar getireceğini ifade eden Peçe, "Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Peçe, olağanüstü genel kurul çağrılarından vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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