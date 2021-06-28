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Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim - Son Dakika

Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim

28.06.2021 13:56

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, göreve gelmesi sonrasında sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı bir olayın bilinçli olarak gündeme getirildiğini söyledi. Kıran, "Hocalığını tartışmam. Düşmanı değilim. Ben 'karakterini sevmiyorum' dedim. Bu camialara mal edilemez. Aramızdaki şahsi diyalogdur" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasında kişisel bir tartışma olduğunu, bunun camialara mal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İşte Kıran'ın o ifadeleri:

"HAKKIMIZI YERLERSE KIYAMET KOPAR"

"Benim felsefemde kimse ile kavga etme yok. Kim olursa olsun, hangi kulüp olursa olsun kavga söz konusu değil. Bu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olabilir. Trabzon hiç olmaz. Trabzon ile kavga etme durumumuz yok. Kimse ile kavga etmeyeceğiz. Biz futbolun sadece yeşil saha içerisinde oynanan bir oyun olduğuna inanmış bir ekibiz. Bu demek değil hakkımızı yedireceğiz. Hakkımızı yemeye kalkarlarsa kıyamet kopar. Saha içerisinde oyun oynanırken hatalar olacak.

"KİMSEYE DÜŞMAN DEĞİLİM"

Ben kimseye düşman değilim. Fatih Terim ile ilgili bir konuşma ve aramda özel bir şeydir. Severim, sevmem. Hocalığını tartışmam. Aramızda o zamanlar sıkıntılı bir durum söz konusuydu. O zamanki konuşmayı birileri kaydetmiş yarın lazım olur diye. O da söylediğim 'Fatih Terim'in hocalığını tartışmam. Karakterini beğenmiyorum.' sözüdür. Bu Galatasaray camiasına, Rizespor camiasına mal edilemez. Benim şahsi, ikimizin arasındaki bir diyalogdur. O zamanlar öyleydi. Sonradan konuştuk, görüştük. Aramızda herhangi bir problem yok. Ben Fatih Terim'den topçu istiyorum. Abdurrahim Albayrak aradı. Benim kişisel problemim yok. Burak Elmas tebrik mesajı yayımladı."

Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim

Tahir Kıran, Fatih Terim, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim - Son Dakika Spor


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