Memleket hasreti çeken vatandaşlar "Anadolu Ümraniye'de" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Memleket hasreti çeken vatandaşlar "Anadolu Ümraniye'de" etkinliğinde buluştu

24.04.2022 10:13

Memleket hasreti çeken vatandaşlar "Anadolu Ümraniye'de" etkinliğinde buluştu Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan ve memleket hasreti çeken vatandaşlar için hayata geçirdiği "Anadolu Ümraniye'de" adlı proje ile bu kez de Rize, Bayburt ve Şileli hemşehrileri bir araya getirdi.

Memleket hasreti çeken vatandaşlar "Anadolu Ümraniye'de" etkinliğinde buluştu

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan ve memleket hasreti çeken vatandaşlar için hayata geçirdiği "Anadolu Ümraniye'de" adlı proje ile bu kez de Rize, Bayburt ve Şileli hemşehrileri bir araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi ilçedeki kültürel zenginliğe dikkat çekmek ve memleketlerinden ayrı yaşadıklarından memleket hasreti çeken Ümraniyelileri bir araya getirmek için Rize, Bayburt ve Şilelilerin derneklerini misafir ederek iftarda buluşturdu. "Anadolu Ümraniye'de" programında bu kez de Ümraniye'de ikamet eden Rize, Bayburt ve Şileliler ağırlandı. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen buluşmaya, toplam 26 dernek katılım sağladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım iftar öncesi masaları gezerek vatandaşlar ve dernek üyeleri ile selamlaştı.

Vatandaşlarla sohbet eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Buraya kadar teşrif ettiniz. Sağ olun, var olun. Bunlar güzel şeyler. Birer hatıra kalıyor. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun, hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu
Memleket hasreti çeken vatandaşlar Anadolu Ümraniye'de etkinliğinde buluştu

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Memleket hasreti çeken vatandaşlar 'Anadolu Ümraniye'de' etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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