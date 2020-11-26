Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in vefat annesi Müyesser Metin toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Metin için Şeyh Camisi önünde tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve çok sayıda kişi, Metin'e başsağlığı diledi.

Metin, herkesten helallik isteyerek, "Benim için zor ve önemli bir gün. Ana baş tacı. Ana her derdin ilacı. Bugün benim doğum günüm ve ona muhtacım. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Metin, annesinin tabutunu araca kadar taşıdı.

Müyesser Metin'in cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.