Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in hayatını kaybeden annesi Müyesser Metin son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta rahatsızlığı sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin'in 85 yaşındaki annesi Müyesser Metin, önceki gün aynı hastanede ameliyat edildi. Doktorları ameliyat sonrası kritik dediği 48 saati atlatamayan Müyesser Metin sonucunda hayatını kaybetti. Anne Müyesser Metin, Rize Merkez Şeyh Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Metin'in cenazesi merkeze bağlı Kale Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE