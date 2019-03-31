Son Dakika Haberleri: Rize Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Rahmi Metin Kazandı.

Rize Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Rahmi Metin Kazandı.

2 saat önce

Rize Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

Rize Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Rahmi Metin Kazandı., System.String[]
Rize Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rahmi Metin 25 bin 447, CHP adayı Ayhan Akyüz 4 bin 690 oy aldı.

-Metin'in özgeçmişi-

26 Kasım 1969 tarihinde Rize Merkez ilçede doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans tezini yaptı.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yaptı ve 2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Derneği kurucu başkanlığını yürüten Metin, Geliştirme Vakfı Kurucu üyesidir.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:24 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Rahmi Metin, Rize, Güncel
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