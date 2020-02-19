Rize Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Rize Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

7 saat önce

Rize Belediyesi, belediye üst yöneticilerinin adı kullanılarak çeşitli sebeplerle yardım ve bağış talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Rize Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Rize Belediyesi, belediye üst yöneticilerinin adı kullanılarak çeşitli sebeplerle yardım ve bağış talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı art niyetli kişilerin Rize Belediyesi üst yöneticilerinin ismini kullanıp Rize'deki hayırsever vatandaşları telefonla arayarak çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunduğu, bu şekilde dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz yöneticilerinin adı veya belediye kurumsal ismi kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımız bu tür telefonlara itibar etmemelidir. Vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin Belediye Başkanlığımıza, Emniyet Müdürlüğünün 155, Jandarma Komutanlığının 156 numaralı hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme de yapmamaları önem taşımaktadır."

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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