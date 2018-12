Rize Belediyesi'nden İtfaiye Birimine Beş Yılda 7 Milyon TL Yatırım Yapıldı

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ın göreve geldiği günden bu yana yangın ve doğal afet konusunda göstermiş olduğu hassasiyet çerçevesinde Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne 5 yılda yaklaşık 7 Milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ın göreve geldiği günden bu yana yangın ve doğal afet konusunda göstermiş olduğu hassasiyet çerçevesinde Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne 5 yılda yaklaşık 7 Milyon TL'lik yatırım yapıldı.



Gerektiğinde Rize il merkezi ve ilçelerdeki olaylara müdahale eden Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü araç filosuna, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe edilen 800 Bin TL'lik kurtarma aracı katıldı.



Beş yılda Rize İtfaiyesi'ne kazandırılan yeni araçlar ve mevcut performans konusunda değerlendirmede bulunan Rize Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Minder, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'a teşekkür etti. Minder yaptığı açıklamada "Belediye Başkanımız Prof. Dr. Reşat Kasap'ın göreve başladığı beş yıllık süre içerisinde kendilerinin de yangın olaylarına ve olası kazalara yönelik göstermiş oldukları hassasiyet doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğü filomuza son teknolojiye araçlar kattık. Bunlardan birisi 42 metreye uzanabilen 5 Milyon TL değerinde merdivenli yangın aracı oldu. Akabinde 500 Bin TL değerinde bir kurtarma aracı aldık. Büyüklerimizin de desteğiyle Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe olarak 18 metreye yükselebilen 750 Bin TL değerinde merdivenli araç ve son olarak yine TBB'den hibe olarak 900 Bin TL civarı değere sahip olan trafik kazalarına müdahale edebileceğimiz bir kurtarma aracını araç filomuza kattık. Donanımımıza göre tecrübeli personel sayımıza da artış sağladık. Her biri sıfır kilometre olan araçlarımız ve bir takım teknik ekipmanlarımızla birlikte itfaiyemize 7 Milyon TL'lik bir yatırım yapıldı" dedi.



Minder açıklamasında gelişen bir ilde görev yaptıklarını ve halkın her geçen gün daha güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için görevde olduklarını ifade etti. Minder, "Rize her geçen gün büyüyüp gelişirken, Rize Belediyesi olarak halkımızın daha güvende bir yaşam sürebilmesi için bizde buna ayak uydurmamız lazım. Bu aşamada yüksek binalara müdahale, sıkışmalı trafik kazalarında kesici aletlerle müdahale, araç yangınlarını kuru köpük sistemi ile söndürebilir, doğal afetlere kurtarma araçlarımız ile müdahale edilebilecek hale geldiğimizi ifade edebiliriz. Rize İtfaiyesi olarak İnsan hayatına vermiş olduğumuz değer çerçevesinde olası kazalara anında müdahale edebilmek için bu gibi çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - RİZE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli

Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak

Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali, Muhabiri Kahkahaya Boğdu