Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri - Son Dakika
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Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri

06.07.2022 14:27
Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri

Rize Belediyesinin, yaklaşan Kurban Bayramı dolasıyla oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kurban kesecek vatandaşların hijyen kurallarına uygun bir bayram geçirmesini sağlamak için bazı önlemler aldığı bildirildi.

Rize Belediyesinin, yaklaşan Kurban Bayramı dolasıyla oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kurban kesecek vatandaşların hijyen kurallarına uygun bir bayram geçirmesini sağlamak için bazı önlemler aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında şehrin farklı noktalarına uyarıcı yazıların yer aldığı pankartlar asıldığı, şehir merkezi dışında kalan ve kurban kesilebilecek üst mahallelere de kurban atık kovalarının yerleştirildiği belirtildi.

Özel olarak hazırlanan ve içerisinde naylon poşet ve broşürlerin yer aldığı el çantalarının ekipler tarafından evlere dağıtılarak vatandaşların kullanımına sunulacağı ifade edilen açıklamada, geçmiş bayramlarda yaşanan ve hiç hoş olmayan görüntülerin bu bayramda tekrar yaşanmaması için zabıta ekiplerinin, özellikle şehir merkezi içerisindeki cadde, sokak ve yeşil alanlarda kurban kesimine müsaade etmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, merkezde yaşayan ve kurban kesmeye müsait alanı bulunmayan vatandaşların, belediyenin Çiftekavak Mahallesi'ndeki katlı hayvan pazarı içerisinde yer alan kurban kesim alanını sıra sistemiyle kullanabilecekleri aktarıldı.

Belediyenin alınan kararlar doğrultusunda hareket edeceği vurgulanan açıklamada, "Rize Belediyesi bayram boyunca açık alanda bazı kişilerce kıyma çekme işlemi için kurulan tezgahlara müsaade etmeyecek. Zabıta ekiplerinin denetiminde meslek grubu hariç söz konusu kişilere rastlanması durumunda cezai işlem uygulanarak tezgahına el konulacak. Kıyma çekimini vatandaşlarımız sadece ilgili kasaplar ve marketlerimizin kapalı alanlarında yaptırabilecek." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri - Son Dakika

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