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RİZE BELEDİYESİ'NİN KIZLARI FEDERASYON KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE - Son Dakika

RİZE BELEDİYESİ'NİN KIZLARI FEDERASYON KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE

28.09.2021 22:02
RİZE BELEDİYESİ'NİN KIZLARI FEDERASYON KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE

Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2021 Kadınlar Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2021 Kadınlar Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

2021 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Çeşme Basketbol, Karşıyaka Çarşı Koleji ve Antalya Güneşi kadın basketbol takımları ile A Grubunda mücadele eden Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, grubun son maçında Antalya Güneşi'ni 62-51 mağlup ederek grubunu 2. sırada tamamladı ve Çeşme Basketbol ile birlikte çeyrek finale yükseldi.

Grup maçlarına Çeşme Basketbol'a 83-66 mağlup olarak başlayan Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, grubun ikinci maçında Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 74-70, son maçında ise Antalya Güneşi'ni 62-51 mağlup ederek Çeşme Basketbol'un ardından grubu 2. sırada tamamladı.

Kazanan tarafın çeyrek finale yükseleceği maçta Antalya Güneşi ile bugün karşılaşan Rize Belediyesi, ilk periyodu 12-13 yenik tamamlarken ilk yarıyı ise 25 - 24 önde tamamladı. 3. Periyodu 42-36 önde tamamlayan Rize Belediyesi karşılaşmadan da 62-51 galibiyetle ayrılarak Çeşme Basketbol ile birlikte çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Rize Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakibi bu akşam B grubunda oynanacak karşılaşmalar sonrasında belli olacak.

Rize Belediyesi, 30 Eylül Perşembe günü çeyrek final mücadelesini oynayacak.

2021 Kadınlar Federasyon Kupası, 26 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Spor Salonu (Küçük Salon) ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenleniyor

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Rize Belediyesi, basketbol, Antalya, Çeşme, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: RİZE BELEDİYESİ'NİN KIZLARI FEDERASYON KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE - Son Dakika
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