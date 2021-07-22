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Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı - Son Dakika

Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı

22.07.2021 11:03

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle felaketi yaşayan Rize için dün Meteoroloji, bir kez daha sağanak yağış ve heyelan uyarısı yapmıştı. Uyarıdan kısa bir süre sonra yeniden etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Fındıklı ilçesinde, dereler taştı. İlçede neredeyse tüm yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, selde mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 6 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 236 binanın hasar gördüğü felakette kayıp olan 2 vatandaş ise halen aranıyor.

METEOROLOJİ'DEN DÜN UYARI GELDİ

Henüz önceki felaketin izlerini saramayan Rize için Meteoroloji'den dün korkutan bir uyarı geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Rize'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların yerel ve çok kuvvetli ve yer yer şiddeti metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var

BODRUM KATLARINI SU BASTI

Bahsedilen yağışlar Fındıklı ilçesinde etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı Fındıklı ilçesinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

İşte felaketten fotoğraflar:


Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, mahsur kalanlar var
Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı

Meteoroloji, Hisarcık, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı - Son Dakika


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