Rize Bisiklet Yoluna Kavuşuyor

Rize Belediyesi çevreci ulaşıma katkı sağlamak amacıyla bisiklet yolu projesini hazırladı ve hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı.

Rize Belediyesi çevreci ulaşıma katkı sağlamak amacıyla bisiklet yolu projesini hazırladı ve hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 Kasım 2015 Salı günü Resmi Gazetede yayınlanan Şehir içi yollarda bisiklet yolu yönetmeliğine uygun olarak Rize Şehir içi bisiklet yolları, 3 etaplı olacak şekilde planlanarak Belediye Meclisince kabul edildi. Bunlardan 1. Etap bisiklet yolu olan Fener-İslampaşa mahalleleri arası 7km'lik bisiklet yolu projelendirilerek yüzde 45'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yüzde 55'i ise İller Bankası Yönetim Kurulu kararı ile hibe almaya hak kazandı. Projenin ilk etabı olan Fener ve İslampaşa mahalleri arası olan kısım sahil yolu boyunca çift yön 240 santimetre genişliğinde, 7 km uzunluğunda olacak şekilde tasarlandı. Projenin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağı ifade edildi. - RİZE

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