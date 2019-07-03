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Rize bisiklet yoluna kavuşuyor

33 dakika önce

Rize Belediyesi tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri ile yürütülen Rize Şehiriçi Bisiklet yolu projesi inşaat çalışmaları başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan çevreci ulaşıma katkı sağlamak amaçlı bisiklet yolu yapılması projesi çerçevesinde Rize Belediyesinin yapmış olduğu girişim sonuç verdi.

Hamidiye mahallesi ( Gündoğdu ) Doğupark'tan, Rize Merkez sahil Mesut Yılmaz parkı arasında sahil yolu boyunca yapılacak bisiklet yolu projesi, 2.4 metre genişliğinde gidiş dönüş çift yönlü yaklaşık 8 km. uzunluğunda olacak. Rize sahilinde başlatılan proje sadece bisiklet yolu ile sınırlı kalmayacak olup, proje içerisinde ayrıca 3 metre genişliğe sahip 2.5 km. uzunluğunda yürüyüş yolu yer alacak.

Bakanlık onayının ardından İlller Bankası tarafından hibe destekle finanse edilen ve çalışmalarının başlatıldığı bisiklet yolu projesinde inşaat çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:46 Kaynak: Bültenler
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