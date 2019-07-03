Son Dakika Haberleri: Rize bisiklet yoluna kavuşuyor
Son Dakika Güncel Haber

Rize bisiklet yoluna kavuşuyor

39 dakika önce

Rize Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle yürütülen Rize Şehiriçi Bisiklet Yolu Projesi inşaat çalışmaları başladı.

Rize bisiklet yoluna kavuşuyor, System.String[]
Rize Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle yürütülen Rize Şehiriçi Bisiklet Yolu Projesi inşaat çalışmaları başladı.

Rize Şehiriçi Bisiklet Yolu Projesi inşaat çalışmaları başladı. Bakanlık onayının ardından İlller Bankası tarafından hibe destekle finanse edilen ve çalışmalarının başlatıldığı bisiklet yolu projesinde inşaat çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

Hamidiye Mahallesi Doğupark'tan, Rize Merkez sahil Mesut Yılmaz Parkı arasında sahil yolu boyunca yapılacak bisiklet yolu projesi, 2.4 metre genişliğinde gidiş dönüş çift yönlü yaklaşık 8 km. uzunluğunda olacak. Proje kapsamında ayrıca 3 metre genişliğe sahip 2.5 km uzunluğunda yürüyüş yolu da yapılacak. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:39 Kaynak: İHA
Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En havalı bisikleti yaptı Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize bisiklet yoluna kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]