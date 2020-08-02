RİZE Bu köyün bayram eğlencesi 'tahta arabalar' - Son Dakika

Bu köyün bayram eğlencesi 'tahta arabalar'

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde bayram eğlencesi olan tahta araba geleneği yaşatılıyor. Köyde, 7'den 77'ye herkesin kullandığı tahta arabalarla dik rampadan inenler heyecanlı anlar yaşıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Lazralli Tahta Araba Yarışları' bu yıl koronavirüs dolayısıyla yapılamadı. Ancak köyde bayram eğlencesi olarak bilinen tahta araba geleneği yaşatılıyor. 7'den 77'ye herkesin kullandığı tahta arabalarla dik rampadan inenler heyecanlı anlar yaşıyor. Bu bayramda çocuklar kendi aralarında yarışlar düzenledi. Büyüklerin yolu kapatarak güvenlik önlemi aldığı köyde tahta arabalarla kayanlar, eğlenceli vakit geçiriyor.

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu çocukların tahta arabaları çok büyük merakı olduğunu belirterek, "Bu sene pandemi dolasıyla yarışlarımızı erteledik. Ama köyün çocukları bu işe çok meraklı ara ara arabaları kaçırıp kendi kendilerine yarıştıklarını dahi görüyoruz. Bugünde bayramın tadını tahta arabaları ile çıkardılar" dedi.

Tahta araba ustası İsmail Kurkut da "Bize büyüklerimizden kalma bir gelenek. Bizde bunu sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz daha farklı bir tasarım yapmak için çalışmaları sürüyor. Bu bayramda yarışları iptal ettik ama çocuklar kendi aralarında yine bunu yaptılar. Bizden çok daha hevesliler bu işe. İnşallah onlar sayesinde bunu uzun yıllar sürdüreceğiz?? diye konuştu.