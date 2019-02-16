Rize Bursa'da Kazandı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında orta sahadan topu alan Boldrin kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası müsait durumdaki Aatif'a verdi. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 0-1 18. dakikada rakibinden sıyrılan Aatif'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Muhammed kornere çeldi. 33. dakikada Lima'nın sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahası içerisinde buluşan Saivet'in şutu üstten auta çıktı. 37. dakikada Barış'ın sağ kanattan kestiği ortada Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Gökhan kurtardı. 45+3. dakikada Saivet'in kullandığı serbest vuruşta Shehu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti. 73. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Gökhan son anda çeldi. 78. dakikada Muriqi'nin ceza sahasına girer girmez vurduğu şutu Muhammed kurtardı. Penaltı noktasının gerisinden topla buluşan Azubuike'nin şutu ağlarla buluştu. 0-2 90+1. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.



KÜNYE



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarca xx Bursaspor: Muhammed Şengezer x, Barış Yardımcı x, Santiago Vergini x, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş x, Staphane Badji xx, Ramazan Keskin x (Abdullahi Shehu dk. 29 xx), Allano Lima x, Henri Saivet x, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 35 xx), Umut Nayir x (Iasmin Latovlevici dk. 80 ?) Yedekler: Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Aurelien Chdejou, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ali Akman, Jani Atanasov Teknik Direktör: Samet Aybaba Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Aberhoun xxx, Chidzoie Awaziem xxx, Dario Melnjak xx, Abdullah Durak xxx, Azubuike Okechukwu xxx, Umar Aminu xxx (Braian Samudio dk. 76 xx), Fernando Boldrin xxx (Musa Çağıran dk. 69 xx), Aatif Chahechouhe xxx, Vedat Muriqi xxx (Prejuce Nakoulma dk. 84 ?) Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Çınar Tarhan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 12), Azubuike Okechukwu (dk. 78) (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Staphane Badji (Bursaspor), Chidozie Awaziem, Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor)



(Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan/İHA)

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