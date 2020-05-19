RİZE Çay göçü başlıyor; 50 bin üretici bu gece yola çıkıyor - Son Dakika

Çay göçü başlıyor; 50 bin üretici bu gece yola çıkıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Şuana kadar 4 ilde başvuru yapan ve sayıları 50 bine ulaştığı öğrenilen çay üreticileri bu gece yarısından sonra memleketlerine doğru yola çıkıyor.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

BAŞVURULAR 50 BİNE YAKLAŞTI

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak izin belgelerini almaya başladı. Doğu Karadeniz'de 4 ilde başvuru sayıları 50 bine yaklaşan çay üreticileri bu gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında önlemler artırıldı. Kent girişlerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl Pandemi Kurulları'nca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak. Marketlerde köy ve mahallelere servisler düzenleyecek. Kentte gelenlerin de en az bir hafta yetecek gıdalarını beraberlerinde getirmeleri de isteniyor.

30 BİNİ RİZE'YE GELİYOR

Sayıları 50 bine yaklaşan üreticilerin yaklaşık 30 bini Rize'ye gelmek için başvuru yaptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günlük 1700 dolayında koronavirüs testi yapacak.