RİZE Çay hasadında benzinli çay toplama makinesine yasak geldi - Son Dakika

Çay hasadında benzinli çay toplama makinesine yasak geldi

DOĞU Karadeniz Bölgesinde 4 ilde süren yaş çay hasadında bu yıl çay işçisi sorununa çözüm olarak geliştirilen benzinli çay toplama makineleri, salgıladıkları egzoz gazlarının çay bitikisine bulaşması ve kalıntı bırakması nedeniyle yasaklandı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde süren çay hasadında bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile 40 bin dolayında yabancı çay işçisi gelemedi. Bölgede oluşan çay işçisi açığına çözüm olarak bazı girişimciler tarafından benzinli çay toplama makineleri geliştirildi. Ancak bu makinelerin salgıladıkları egzoz gazlarının çay bitikisine bulaştığı ve kalıntı bıraktığı belirlendi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) çay tarımında benzinli çay toplama makinelerinin kullanılmasını yasakladı.

Çaykur'dan yapılan yazılı açıklamada yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam etiiği bu günlerde çay hasadında bir çok motorlu ekipman kulanıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada "Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinlerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır" denildi.

ÜRETİCİLERDEN KARARA DESTEK

Çay üreticisi Naime Kavrak, "Çok yerinde bir karar. Zaten çaylığa çok büyük zararı vardı. Çayı çok derinden kesiyor. Birde onun egzoz dumanı çaya karışıyordu. Bence çok doğru bir karar. Artık alanların ne yapacak bilmiyorum. Alanların ellerinde patladı?? dedi.

Engin Kuk da, "Sağlığa etki ediyorsa çok yeriden bir karar ikinci bir durum ise çayımızın kalitesinin bozulmaması lazım. Benzinli olanlarını değilde şarjlı olanları kullanabilir vatandaş biz henüz makineye geçmedik makasla çay toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Suat Kuk ise, "Zararlı ise yasaklanması bence yararlı. Çayımıza zarar verecekse ben bunda yasak olmasında bir zarar görmüyorum. Biz bu işe henüz başlamadık. Çay makası ile çay toplamaya devam" dedi.