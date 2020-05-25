RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor - Son Dakika

RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyorRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen 6 bin 331 kişiye, arife ve bayramın birinci günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekip tarafından 'Covid-19' testi yapıldı.

Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen 6 bin 331 kişiye, arife ve bayramın birinci günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekip tarafından 'Covid-19' testi yapıldı. Köylerde gezen ekibin, test ve numune alma çalışmaları sürerken, karantinada olan ve test sonuçları negatif çıkanların bahçelerine girip, çay hasadına başlayacağı belirtildi. Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor. Rize'ye gelmek için seyahat izin belgesi talep eden 36 bin kişiden 16 bin 367'si, kente ulaşırken, özel kıyafetler giyip, tedbirlerle tarama yapan ekip, 'Covid 19' testi için arife ve bayramın birinci günü toplam 6 bin 331 kişiden örnekler aldı. İşlemler, kente giriş yaptıklarında kayıtları alınanlara muhtarlıklar aracılığıyla ulaştılıp, belirlenen noktada yığılma olmasının da önüne geçilerek, yapılıyor. Testi negatif çıkan üreticiler, evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evdeki diğer kişiler ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarlası dışında başka alanda bulunamayacak.

'NUMUNE ALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Çalışmalara ilişkin konuşan Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, 'Her gelen ailenin kontrol noktasında ekipler tarafından ayrıntılı adresi ve telefon numaraları alınıyor. Alınan bu veriler sağlık müdürlüğümüze gönderiliyor. Her bir ailemizi ve muhtarlarımızı her gün arayarak süreç hakkında bilgi veriyor ve hal hatırlarını sağlık durumları hakkında bilgileri alıyoruz. Numune alma süreci başladı. Ailelerin mahallelerine yerlerine giderek steril ortamda sosyal mesafe kurallarına uygun testlerini gerçekleştiriyoruz. Öte yandan bu kadar çok insana özellikle semptomsuz ve bulgusu olmayan vatandaşlarımıza test yapıyor olmamız korana sürecinin gelişimi açısından önümüzü görmemize de yardımcı olacak. Bize yol gösterecektirö dedi.

'ENERJİMİZ YÜKSEK ÇALIŞIYORUZ"

110 kişilik sağlık ekibinde yer alan Ümmü Sıla Uçar da filyasyon ekipleri ile beraber yaklaşık 2,5 aydır sahada olduklarını belirterek, 'Pozitif çıkan hastaların temas takiplerini gerçekleştiriyoruz, şimdi de numune alımı için sahadayız. Seyahat izin belgesi ile gelen çay üreticisinin hasada başlayabilmesi için bizler de bayram günü vatandaşlarımızdan numune alıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla köylerimize mahallelerimizde giderek listelerde belirtilen kişilerden sürüntü alıyoruz. Sadece bizler değil tüm kurumlardaki arkadaşlarımızda sahada, enerjimiz yüksek, çalışıyoruz. 2 günlük süre içerisinde çok sayıda örnek aldık, temennimiz pozitif vaka çıkmamasıö diye konuştu.

'SAĞLIKÇILAR BAYRAMDA DA SAHADA'

Elmalı köyünün muhtarı Mehmet Salih İşyar, sağlık ekiplerinin bayram da sahada olduklarını söyleyerek, "Köyümüze yakın zamanda 200 kadar kişi geldi. Sağlık ekibimiz geldi, numuneleri almaya başladı. Sağlık ekiplerimiz bayram gününde bile çalışıyorlar, bu sürecin hızla tamamlanması için. Sonuçların çıkması ile herkes rahat bir nefes alacak endişe ortadan kalkacakö dedi.

'İZOLASYONA DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul'dan 3 gün önce gelen Hasan Yıldız, test sonuçlarını merakla beklediklerini anlatarak, "Gelirken izolasyona gireceğimizi, 'Covid-19' testi yapılacağını biliyordum. Sağlıkçılar köyümüze kadar geldiler, bizden numune aldılar. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz sonra çay bahçemize girerek çayımız hasat etmeye başlayacağızö diye konuştu. Bölgede yaşayan İhsan Gram ise "Seyahat izin belgesi ile geldik. Bu testin bize uygulanacağını biliyorduk. Çok iyi oldu. Varsa bizde bir hastalık köye taşınmaması adına bu testlerle öğreneceğiz. Test çıkana kadar izolasyona devam edeceğiz. Sağlıkçılar buraya kadar geldiler, hem de bayram gününde Rize'ye giriş yapan herkese ulaşıyorlar, emek veriyorlarö dedi.

RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

Koronavirüs, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 18:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]