RİZE Çayeli'nde heyelanda çöken eve tanık olanlar o anları anlattı - Son Dakika

RİZE Çayeli'nde heyelanda çöken eve tanık olanlar o anları anlattı

Çayeli'nde heyelanda çöken eve tanık olanlar o anları anlattıRİZE'de metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanlarda çok sayıda evde hasar gördü.

Çayeli'nde heyelanda çöken eve tanık olanlar o anları anlattı

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RİZE'de metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanlarda çok sayıda evde hasar gördü. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yıkılan evde Havva Tüysüz'ün hayatını kaybettiği heyelana tanık olanlar korku dolu anları anlattı.

İlçenin Köprübaşı köyünde heyelan nedeniyle içinde 9 kişinin bulunduğu Havva Tüysüz'e ait ev çöktü. Evin enkazından yaralı kurtarılan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Tüysüz'ün evinin enkazından 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Köyde bazı evlerde heyelan tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Heyelan tanık olan Rıfat Tüysüz, toprak altınedan 3 kişyi çıkardıklarını belirterek "O yağmurda, heyelan korkusu da aklımıza gelmeden toprak altında kalanları tek tek çıkardık. Çıkardığımızda halamızın durumu çok kötüydü? dedi.

Çöken evin hemen üzerindeki evde oturan Nebiye Tüysüz de "Yağmur kuvvetle yağmaya başladığında, önce toprakla kayıp giden bir ağacı gördüm. Bir süre sonra bir gümleme sesi duydum. Aşağı doğru baktım ki ev gidiyor. Başladım bağırmaya duyanlar görenler eve doğru gelmeye başladı. Ama her yerde heyelan oldu. Bu olay gece olsaydı hiç kimse kurtulamazdı, o karanlıkta ve yağmurda asla müdahale olmazdı. Gidenler kazdılar çıkardılar onların canlarını kurtardılar? diye konuştu.

Köprübaşı köyünde taşan derenin ortasında kalan Karaduman ailesinin yaşadığı apartmandaki 30 kişide korku dolu anlar yaşadı. Evlerinin arkasından akan küçük derenin yağmur suları ile taştığını söyleyen ev sahibi Ali Karaduman 'Evin arkasından geçen dere bir anda coştu, önüne ne bulduysa kattı getirdi. Arabaları sürükledi, evin altına ne bulduysa doldurdu, 2 inek vardı telef oldu, 2 inek de kaçtı kurtuldu. 3 katlı evde 30 kişi vardı. Çok şükür kimseye birşey olmadı' dedi.

Çok korkunç bir gün yaşadıklarını söyleyen Şaban Karaduman ise 'O küçücük dere bunları nasıl yaptı anlamış değiliz. Evlerimiz, çaylıklarımız, arazilerimiz hep mahvoldu. Her taraf selin getirdiği heyelanla doldu, evimize bile geçemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Köprübaşı Köyü Muhtarı Osman Tüysüz de 'Köyümüz çok büyük bir felaket atlattı, bir ev yıkıldı, bir can kaybımız var, heyelan nedeniyle çok sayıda ev zarar gördü, tarım arazileri de çok etkilendi. Mahalle içlerinde kapanan yollar var. Şimdi ekiplerle beraber zarar gören noktalarda çalışmalarımızı yürütüyoruz' dedi.

Köprübaşı, Çayeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Çayeli'nde heyelanda çöken eve tanık olanlar o anları anlattı - Son Dakika
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