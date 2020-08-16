RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN - Son Dakika

RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN

RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN.

RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:12

Kaynak: DHA

Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor

Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur

Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile otelde transfer görüşmesi yaptı

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar, İBB'nin talebiyle tahliye ediliyor

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz