RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN - Son Dakika

RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN
RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN.
RİZE Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti-EKİYLE YENİDEN
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:12
Kaynak: DHA
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