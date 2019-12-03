Son Dakika Haberleri: Rize Cumhuriyet Başsavcısı ile Baro Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Rize Cumhuriyet Başsavcısı ile Baro Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve Rize Baro Başkanı Ümit Peçe Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı ile Baro Başkanı AA'nın

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve Rize Baro Başkanı Ümit Peçe Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Sekücü, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


Sekücü, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.

Peçe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Her biri zor şartlarda büyük bir fedakarlık ile çekilmiş fotoğraflar. Anadolu Ajansının fedakarca çalışan personelini tebrik ediyoruz. Her biri birbirinden değerli. Anadolu Ajansına güvenimiz sonsuz. Bizler de haberi en önce Anadolu Ajansından alıyoruz. Bize göre ülke çapında ve uluslararası alanda en güvenilir ajans. Bu anlamda tüm ekibi tebrik ediyorum." dedi.

Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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