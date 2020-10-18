Rize'de 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aramada, otomobildeki şahsın bavulunda bir kilo 150 gram bonzai ele geçildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İyidere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il dışından Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Rize 'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi.

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