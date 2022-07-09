İslampaşa Mahallesinde sabah saatlerinde kesim için dışarı çıkarılan kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı. Bir süre kendileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamayınca Rize Belediyesi Kurban Timi'ne haber verildi. Araçlarla takip edilen kurbanlık boğa Portakallık, Bağdatlı ve Gülbahar mahallelerini geçerek 2 kilometre kaçmayı başardı. Menderes Bulvarı'na inerek sürücülere de zor anlar yaşatan boğa 1 saatlik koşturmacanın ardından veteriner hekim tarafından atılan sakinleştirici ile yakalandı.Kaçak kurbanlık boğa, kamyona konularak kesim yapılacak alana götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Rize Belediyesi, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RİZE'DE 1 SAATLİK KURBAN KOVALAMASI - Son Dakika

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