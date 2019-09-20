Son Dakika Haberleri: Rize'de 1 ton küçük boy balığa el konuldu
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Rize'de 1 ton küçük boy balığa el konuldu

44 dakika önce

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlarından küçük oldukları gerekçesiyle 1 ton balığa el konuldu.

Rize'de 1 ton küçük boy balığa el konuldu, System.String[]

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlarından küçük oldukları gerekçesiyle 1 ton balığa el konuldu.


Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlıkça avlanabilir boyutlarının altında balık avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen çalışma kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, son bir haftada av yasakları kapsamında nakil araçlarına yönelik yapılan denetimde boy sınırlamasına takılan 3,5 ton balığa el konulduğu hatırlatılarak, "Su ürünleri halinde yapılan denetimde asgari avlanabilir boydan daha küçük olan 75 kasa hamsi, 11 kasa istavrit ve 6 kasa barbun olmak üzere toplamda bir ton balığa el konulmuştur. Belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan iki işletmeye ise idari yaptırım cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ticari olarak avcılığı ve satışı yapılan balıklar için asgari avlanabilir boy limitlerinin belirlendiğini, denetimlerin avcılık sezonu boyunca devam edeceğini kaydetti.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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